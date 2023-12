‘Santa Claus’ detiene a narcotraficantes en Perú

Agencias.-

En Lima, Perú, un operativo antidrogas sorprendió al detener a cuatro presuntos narcotraficantes en el distrito de Comas, con un toque inusual: un policía de la unidad antidroga se disfrazó de Santa Claus.

El agente vestido como Papá Noel derribó la puerta de la vivienda con un hacha, mientras otros policías entraron por el techo.

El coronel Jorge Luis Angulo, jefe del escuadrón Verde a cargo de la redada, explicó que el uso de disfraces agiliza la operación al proporcionar velocidad y sorpresa.

La intervención llevó a la detención de cuatro miembros del clan «Pinto» y la incautación de 4,564 envoltorios de pasta de cocaína.

Los sospechosos usaban sus viviendas como centros de envío de droga a bandas, delincuentes y adictos de la zona de Collique.

La policía presentó a los detenidos ante los medios y los puso a disposición de la Fiscalía Provincial Mixta de Condevilla.

Cabe destacar que Perú rivaliza con Colombia como el primer productor mundial de cocaína.

Video released by police in Peru shows an undercover officer disguised as Santa Claus using a sledgehammer to break down a door and then helping to arrest a man suspected of selling drugs. https://t.co/WWPwoxpgWV pic.twitter.com/cW5ImoDPS3

— ABC News (@ABC) December 26, 2023