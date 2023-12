Sigue siendo la canción ‘oficial’ de la Navidad

Agencias.-

Mariah Carey batió en Nochebuena el récord histórico de streams en Spotify en un solo día con su éxito navideño que ya se ha convertido en un villancico más de Navidad desde su lanzamiento en 1994.

“All I Want For Christmas Is You” se escuchó 23 millones 701 mil 697 veces, logrando que la cantante batiera el récord, que había establecido en la Nochebuena del año pasado, cuando la canción fue reproducida 21 millones 273 mil 357 veces.

Este logro no es nada nuevo para Mariah, pues la estrella rompe este récord cada año, sobre todo desde 2020, cuando estableció una nueva marca en el que la canción fue reproducida más de 17.2 millones de veces en Nochebuena y luego batió ese récord al año siguiente.

Este 2023 la artista se ha enfrentado a Brenda Lee como “reina de la Navidad” y, por primera vez desde que comenzó el reinado de Mariah, Brenda se hizo con el número 1 de la lista Hot 100 de Billboard durante una semana antes de Navidad, pero a la semana siguiente Carey volvió a la cima.