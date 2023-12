Agencias.-

El actor surcoreano Lee Sun-kyun, conocido por su participación en la película «Parásitos», fue hallado muerto en un automóvil en Seúl mientras estaba siendo investigado por presunto consumo de drogas.

A los 48 años, Lee fue encontrado inconsciente con una briqueta de carbón en el asiento del copiloto y una aparente nota de suicidio en su hogar.

Estaba bajo sospecha de consumir marihuana y otras drogas en la residencia de una ‘hostess’ en el distrito de Gangnam.

Aunque había dado negativo en pruebas anteriores, se sometió voluntariamente a un polígrafo para demostrar su inocencia.

Previamente, había presentado una demanda por chantaje contra dos personas relacionadas con el caso.

La mujer involucrada fue detenida, y se solicitó una orden de arresto para la otra persona.

