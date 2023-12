La voz victorense que cautivó España

Patricia Azuara.-

Su gusto por la música despertó cuando su madre escuchaba a grandes artistas como Juan Gabriel, Rocío Durcal y Camilo Sesto; ahí, en el calor de su hogar, descubrió que cantar era el más grande de sus sueños.

Originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, Néstor Alejandro Corona Frausto creció entre las calles de la colonia Adelitas.

En ese entonces, el patio de su casa era el escenario perfecto para desfogar su pasión por la música, y sus vecinos del edificio, su aclamado público.

Aquel pequeño de metas enormes tomaba un viejo cepillo de peinar y jugar a ser cantante era su pasatiempo favorito.

Diferente a los niños de su edad, Néstor pronto mostró sus dotes vocales, y sus deseos de triunfar en el difícil mundo de la música crecía cada vez más.

Mientras cursaba su educación media superior, formó parte de la rondalla del Cbtis 119; los inicios de una cadena de éxitos que, al día de hoy, no paran.

Tras egresar de esta escuela se enfocó en su preparación en el género lírico. Convertido en tenor, desde Barcelona, España, el victorense exitoso platicó con El Diario de Ciudad Victoria y relató sus metas cumplidas y los proyectos que están en puerta.

EL NÉSTOR SOÑADOR

“¿Qué es lo que siento? pues, cuando estoy en un escenario, siento muy bonito, me acuerdo de ese Néstor soñador, de ese Néstor que se ponía a cantar en el patio de su casa mientras lavábamos todos los vecinos, porque la casa de mi mamá está en un edificio”.

“Entonces ahí vivíamos y yo siempre estaba cantando y a veces yo escuchaba como aplaudían. Yo recuerdo eso y la verdad es que es muy bonito y me dan ganas hasta de llorar porque digo yo, ¿en qué momento ya valió la pena todo esto?, ¿no? Todo lo que he sacrificado”.

“Porque sacrificaba cumpleaños de mi mamá, días de las madres, cenas familiares, cosas así, por estar o ensayando o cantando o en alguna presentación fuera de la ciudad, del estado, del país”.

“Entonces, como que dices, ¿vale la pena? ¿ha valido la pena? De hecho, no pude ir a México por lo mismo porque me quedé cantando acá, pero ha valido la pena cada segundo, cada nota cantada, cada clase estudiada, todo lo que haces”.

SU TRAYECTORIA

El también actor, en su paso por la entidad participó en diversas obras de teatro, y forma parte de “Los Diez Tenores Tamaulipecos”, entre otros proyectos que lo llevaron a recorrer el país y diferentes lugares del mundo.

También realizó proyectos con grandes actores como Isaura Espinoza, Marcela Rubiales y Alberto Estrella. Actualmente radica en España, donde recientemente participó en la Misa Criolla de Acción de Gracias por el décimo aniversario del pontificado del Papa Francisco y por la paz del mundo.

El tenor victorense fue invitado a formar parte del Coro Liceu, el cual engalanó un acto católico. El coro albergó a los cantantes David Bisbal y Pasión Vega; el victorense tuvo dúos con ambos artistas de talla internacional.

“La verdad, siento bien bonito porque pues imagínate que todo lo que has hecho, ¿no? Por ejemplo, cuando ya estaba cantando ahí con David Bisbal y con Pasión Vega, qué bueno, la señora Pasión Vega es una artista completa y en los ensayos yo le estaba haciendo una tercera voz y luego ella le pidió a David que si yo podía hacer la tercera voz y él dijo que sí. Entonces, de todos los del coro que estábamos, pues yo canté con ellos dos juntos, estuvo muy, muy, muy bonito”.

SE PREPARARÁ MÁS

Y aunque por ahora está en un “breack”, en enero ingresará nuevamente a la escuela de perfeccionamiento vocal y aplicar en diversas audiciones, además de continuar con sus clases de idiomas.

De la mano de su vocal coach Bea Alberth, maestra de Mónica Naranjo, montan un concierto para junio con el Barcelona Gay Men’s Chorus (BGMC) uno de los coros más importantes de Barcelona el cual participó en operación triunfo España, al lado de artistas como Chenoa.

“Esto es moverte, moverte y moverte y estar siempre constante buscando oportunidades y maneras de cantar. Hay en planes un lanzamiento de un LP con canciones inéditas que prepararía en Madrid. También estoy terminando de estudiar idiomas, que es parte de lo que necesito”.

“Porque, además de esto, te tienes que hacer políglota también porque tienes que estudiar otros idiomas para la pronunciación y para poderte comunicar y demás. Entonces, la verdad es que es algo hermoso”.

“Es como lo dije hace rato, es un deporte, una profesión de élite y siento felicidad, siento paz, me siento lleno de gozo, me siento bendecido por todo lo que me está pasando. La verdad es que yo lo único que puedo decir es que le echen ganas, que le busquen, le busquen, le busquen”.

“Toda la gente que desee algo, lo que sea, la carrera que sea, háganlo bien, pero háganlo comprometido, sobre todo con ustedes, porque eso les ayuda mucho, o sea, les abre caminos, ¿no? Porque se nota esa pasión, se nota eso que uno, pues, que uno lo hace con amor, ¿no? Con mucha dedicación y disciplina”.