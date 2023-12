Chica trans ‘rompe’ en llanto porque chico le canceló por ‘no ser mujer biológica’

“No puedo más. No puedo más”, se repite una chica trans luego de que un chico la dejó plantada. “Tenía una cita con un chico a las diez y son las diez y cuarto”, cuenta en un video que subió a sus redes sociales. “Lleva sin contestarme desde las cuatro de la tarde”, mencionó.

Según ella, “todo esto viene por ser una chica trans”.

A lo que se cuestiona: “¿Qué culpa tengo yo de ser una chica trans?”.

Conforme avanza en su intento de explicación, asegura que “ella no ha elegido ser una chica trans”.

No entiende por qué enfrenta este tipo de problema con “cada chico le cuento que soy trans. No los entiendo. No lo entiendo. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Había conocido un chico, que según él ya sabía que yo era trans y hoy casualmente íbamos a quedar a las diez”.

A decir de ella, no tiene la necesidad de ir por la calle contando que es una chica trans. “No sé qué mierda me pasa a mí. Yo no quiero ser así”.

El video generó reacciones entre los usuarios de las redes sociales.

Qué triste, la verdad”, opinó AzulSiempreFiel. “Esta chica trans primero debe aceptar que es una chica trans, que ella no es una mujer biológica”.

El mismo usuario expuso: “Debe de haber por ahí alguien a quien no le importará que seas trans, pero te aseguro que el 99.9 % de hombres no andarían con una mujer trans”.

Mientras que Martin AFM consideró que para evitarse este tipo de situaciones, no deben de mentir. “No pueden obligar a nadie a estar en una cita con una trans, cuando el otro lo que busca es una chica de verdad. Hay personas que sí les interesa este tipo de relaciones, pero los que no, no están obligados a aceptar”.