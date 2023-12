En Liberia 40 personas pierden la vida durante rapiña a pipa de gas

Al menos cuarenta personas perdieron la vida a causa de la explosión de una pipa de gas ocurrida en el centro-norte de Liberia, según informó el viceministro liberiano de Servicios de Salud, Francis Kateh.

Los hechos tuvieron lugar el pasado martes por la noche en la localidad de Totota, donde el camión cisterna sufrió un accidente en una carretera, a lo que ciudadanos acudieron al lugar para recoger el gas que salía del vehículo, sin embargo este explotaría de manera repentina.

Periodistas locales mencionaron que la explosión dejó un saldo de al menos cuarenta muertos y 83 heridos, entre ellos una mujer y tres menores con edades comprendidas entre los seis y los nueve años. Sin embargo, hasta el momento no hay un reporte oficial con las cifras exactas de víctimas heridas, las cuales, de acuerdo con el viceministro, podrían aumentar.

“Cuando cayó el camión cisterna vino mucha gente de toda la ciudad. Algunos solo miraban cómo se derramaba el gas, pero otros traían contenedores y recogían el gas”, declaró un testigo.

Testigos presenciales confirmaron que algunas personas de la comunidad intentaban intentaron tomar el combustible del camión cuando se produjo la explosión.

“Así que en poco tiempo el camión cisterna se incendió y mucha gente empezó a correr atropelladamente. Mucha gente no pudo escapar de la explosión”, añadió.

El presidente saliente de Liberia, George Weah, lamentó el incidente en un comunicado, y expresó su “más sentido pésame a las familias de quienes perdieron la vida”.

Asimismo, pidió al país que colabore con las familias afectadas, la Cruz Roja de Liberia y las instituciones gubernamentales para ayudar al tratamiento de los heridos.

