Guillermo Otta Parum, un pescador con más de 50 años de experiencia en la Amazonía boliviana, relató cómo su vida dio un giro luego de que un gigantesco pez de agua dulce, conocido como paiche (Arapaima gigas), apareciera en la región.

A pesar del temor inicial ante tal criatura, pues puede alcanzar los 4 metros de longitud y pesar más de 200 kilos, los pescadores locales han encontrado en el paiche tanto una oportunidad como un desafío.

Según el testimonio de Federico Moreno, director del Centro de Investigación de Recursos Acuáticos de la Universidad Autónoma del Beni, el paiche representa una seria amenaza para las poblaciones de peces autóctonos debido a su tamaño y apetito voraz. Su comportamiento territorial resulta en la expulsión de las especies nativas, generando un desplazamiento que afecta a áreas más remotas y de difícil acceso.

La llegada del paiche a Bolivia se vincula con un posible escape de una piscifactoría en Perú, su país de origen.

El biólogo Fernando Carvajal destaca la voracidad de esta especie, la cual es de alrededor de 10 kg al año durante sus primeros años. Aunque no posee dientes afilados, su capacidad para consumir una variedad de peces, plantas, moluscos y hasta pájaros lo convierte en un depredador formidable.

Aunque no existen datos sólidos sobre el impacto del paiche, los pescadores señalan la disminución de poblaciones de algunas especies nativas. Carvajal advierte que, en unas dos décadas, el paiche podría extenderse a todas las áreas potenciales, representando una amenaza para la biodiversidad.

A pesar de los desafíos, la llegada del paiche ha brindado oportunidades para los pescadores locales, presentándolo incluso como un tipo de bagre para superar la resistencia de la gente a consumir un pez tan grande.

Sin embargo, la caza del paiche ha llevado a los pescadores a áreas cada vez más remotas de la Amazonía, lo que genera conflictos con las comunidades indígenas que tienen derechos sobre esas áreas.

En medio de esta compleja dinámica, el paiche se presenta como una oportunidad económica así como un desafío medioambiental en la Amazonía boliviana. A medida que pescadores y comunidades indígenas buscan equilibrar la explotación comercial y la preservación de recursos, el futuro del paiche en la región sigue siendo incierto.

Arapaima gigas, or paiche, pirarucu is a tremendous resource for farming especially in the land of water.

