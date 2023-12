El 2023 fue un año lleno de emociones para los fanáticos del kaiju más famoso del mundo y en días recientes la fiebre por este personaje japonés se ha intensificado debido al estreno de su última película, Godzilla Minus One, la cual tuvo su estreno en nuestro país esta misma semana.

Esta cinta generó una enorme expectativa pues sería el regreso de Godzilla a la gran pantalla de la mano de Toho, dueños del personaje y cuya más reciente entrega ya está siendo clasificada por muchos como la mejor película de Godzilla.

Y es que, si algo saben hacer en Toho son buenas historias, razón por la que este personaje se ha mantenido en la mente de todos desde su primera aparición en 1954, por lo que esta nueva entrega y adición a la inmensa saga no te defraudará.

La premisa de la película es simple pero funcional, tomando inspiración de la primera cinta de los 50’s, contando su origen, la primera aparición de Godzilla en Tokio y cómo los habitantes deberán sobrevivir a una catástrofe como lo es el rey de los monstruos.

Muchos atribuyen el éxito de esta película a un elemento que las últimas cintas desarrolladas en Estados Unidos por Legendary no tienen: enfocarse en contarnos una historia. Por supuesto, a todos nos gusta ver a Godzilla combatir contra otros kaijus, pero a la larga esta fórmula puede caer en lo repetitivo sin una historia que lo acompañe.

Es por eso que todo lo que vemos en pantalla gira alrededor del monstruo y no se centra solo en él, incluso Gareth Edwards, director de la versión de 2014, elogió la película como si fuera la mejor de toda la historia.

“Hubo muchas cosas que me parecieron nuevas para Godzilla, y me sentí celoso todo el tiempo que estuve viendo la película, Godzilla Minus One debe ser nombrada como candidata a la mejor película de Godzilla de todos los tiempos”, comentó el aclamado director.



