Emiten alerta por bolsas de dulces piratas

Una de las tradiciones más comunes durante la temporada navideña es entregar bolsas de dulces a los más pequeños, sin embargo, durante los últimos días se han denunciado en redes sociales bolsas de dulces piratas, mismas que no corresponden a la marca que originalmente debería de ser, y las cuales pueden contener dulces ya caducados, abiertos o aplastados.

Regularmente la venta de este producto “pirata” se puede encontrar en las calles a un costo por debajo del promedio que cuesta la original, situación por la que mucha gente lo adquiere sin saber el riesgo que esto puede causar.

El usuario @caballerogus compartió un video en donde señaló que sus seguidores le mandaron fotos en las que se demuestra la mala calidad que este producto contiene, ya que tiene dulces se encuentran caducados o se tratan de una copia a los dulces originales.

Por otra parte también se puede apreciar que comentan que esas botas “falsas” suelen llegar a venderse entre los 10 y 15 pesos, cuando el costo de una bota original tiende a sobrepasar los 50 pesos.

Entre las señales que pueden indicar que una bolsa de dulces es pirata se encuentran:

• Precios demasiado bajos.

• Falta de marca o marca desconocida.

• Dulces caducados o abiertos.

• Se distribuyen en lugares no autorizados.

Es por eso que, para evitar caer en la estafa, se recomienda revisar la fecha de caducidad de los dulces, no comprar productos cerca de la fecha de vencimiento, examinar minuciosamente los dulces a fin de asegurarse de que no hayan sido manipulados con anterioridad y evitar adquirir estos productos en lugares no autorizados.

