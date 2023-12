Migrantes saturan las calles de Ciudad Juárez pese a reunión con delegados de EE.UU.

Un grupo de migrantes saturaron las calles de Ciudad Juárez, Chihuahua, esto a pesar de los avances y la disminución de la migración que ha prometido el presidente Andrés Manuel López Obrador en su reunión del pasado miércoles con una delegación de Estados Unidos.

Durante las últimas dos semanas, han sido constantes los grupos de decenas de migrantes que a todas horas caminan con niños en los hombros mientras se dirigen a la puerta 36 del muro fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, que casi todo el año ha sido el epicentro de la migración entre México y EE.UU.

“Es complicado porque no nos dejan pasar, y uno sufre bastantes osas en el camino”, señaló a EFE Dariel Sánchez, un venezolano que duró más de cinco días varado con casi un millar de migrantes en Ceballos.

Dariel indicó que agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) los detuvieron en su trayecto por México y fueron bajados del tren en pleno desierto, enfrentándose a temperaturas cercanas a los cero grados, sin considerar que viajan con niños.

“Nos tocó dormir en la calle, en el hielo. No sé por qué no nos dejan pasar si no venimos haciendo daño ni nada, solo queremos pasar para pedir algún permiso o un asilo”, lamentó.

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, lideró el miércoles una visita urgente de funcionarios de la Casa Blanca ante el abrupto aumento de migración irregular en diciembre, con un promedio de más de 10.000 personas diarias que llegaron a la frontera común con México, según reconoció López Obrador.

Sin embargo, el gobernante mexicano defendió los resultados del encuentro, al asegurar que la migración “ya está bajando” tras el aumento inédito que llevó a Estados Unidos a cerrar de forma temporal cruces en Texas, Arizona y California.

No obstante, María Eugenia Campos, la gobernadora de Chihuahua, declaró a los medios que esperan la llegada de al menos 3 mil migrantes más al estado esta misma semana.

Con información de: lopezdoriga.com