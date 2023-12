Migrantes son una realidad que no puede ser ignorada

Ernesto H. Salgado / Contacto (AMT)

Frontera de Tamaulipas.- Momentos de pánico y temor vivieron cientos de migrantes que aún permanecían en el campamento instalado en el bordo del río Bravo desde finales del 2022, cuando personal de migración con maquinaria pesado irrumpieron para destruir las casas de campaña. Todo, mientras el secretario de Estado estadunidense Antony Blinken se reunía con López Obrador en la capital mexicana.

El campamento llegó a albergar hasta 1.500 migrantes, y las tiendas fueron abandonadas mientras los migrantes arriesgaban su vida y vadeaban el río para llegar a Estados Unidos.

Un rápido recorrido por el bordo del río Bravo, mostró que las carpas siguen en pié, los migrantes continúan ahí en espera de una oportunidad para continuar su viaje hacia el vecino país.

Segismundo Doguín, jefe del Instituto Nacional de Migración en Tamaulipas, negó que se tratara de un desalojo. “Lo que estamos haciendo es que carpa que vemos vacía, carpa que estamos quitando.

Por su parte la mayoría de los migrantes que vivieron esos momentos de pánico coinciden junto con un hondureño que sólo quiso dar su nombre de pila, José, afirmó que algunos de los 200 migrantes que quedaban habían sido prácticamente obligados a abandonar el campamento a última hora del martes y la madrugada del miércoles.

“Nos corrieron a todos”, dijo. Según explicó, les avisaron con muy poco tiempo para sacar sus tiendas y pertenencias del camino y se sintieron intimidados por la excavadora que se movía entre las tiendas. Los migrantes, agregó, “tenían que correr por su vida, porque si no, podía pasar un accidente”

Aprovechando la confusión unos 70 migrantes se lanzaron al río la noche del martes y cruzaron hacia Estados Unidos. Quedaron atrapados durante horas a lo largo de las márgenes, bajo las filas de alambre de púas instaladas en la margen estadounidense del río.

Los migrantes que se han visto obligados a dejar el campamento no tienen a donde ir, señaló Glady Cañas, fundadora de la organización no gubernamental Ayudándoles a Triunfar, los albergues están saturados” y no tendrán a donde pasar la noche. Son una realidad que no se puede ignorar desde un escritorio en la CD. De México.

Cañas se encontraba el miércoles en el campamento, donde caminaba entre las tiendas de campaña y alentaba a los migrantes a evitar cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos, especialmente después de que varias personas murieron ahogadas en los últimos días.