Cambio de delegado del IMSS mejora atención: Turrubiates

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

La prestación de servicios médicos y entrega de medicamentos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS), mejoró desde el cambio de delegada, afirmó Samuel Turrubiates.

El dirigente del Movimiento Unificador de Jubilados y Pensionados del IMSS, dijo que mientras estaba la anterior delegada, Velia Silva Delfín, se ignoraban las necesidades de los derechohabientes y no había abasto para entregar medicamentos del cuadro básico.

“Ahora la atención que nos dan en el Seguro Social es buena porque parece que, con el cambio de delegado nos atienden mejor y hay más medicamentos en la farmacia”, señaló.

Atribuyó el hecho a la llegada de, Federico Marín Martínez, a la titularidad de la delegación del IMSS, porque de inmediato se comenzaron a corregir deficiencias que la anterior delegada no era capaz de atender.

El líder de los jubilados y pensionados confió en que regrese el calvario que sufrían al conseguir pocas consultas y tener que ir varias veces a recoger medicina o tener que comprarlas en farmacias particulares.

“Ahora no hemos batallado, ya hay medicamentos y así podemos seguir el tratamiento de las enfermedades que tenemos sin esa carga de tener que gastar en su compra” indicó.

Turrubiates Contreras reiteró que ahora el IMSS de Tamaulipas cuenta con las medicinas suficientes para padecimientos crónicos degenerativos, como la diabetes e hipertensión arterial.