Roban silla de ruedas eléctrica a presidenta de Consejo de Personas con Discapacidad

Mary Ángel García Ramos, presidenta del Consejo de Personas con Discapacidad en Nuevo León, reportó el robo de su silla de ruedas eléctrica, a lo que la Fiscalía de Justicia de Nuevo León informó de la recuperación de este scooter y de la imputación al presunto responsable.

La Fiscalía informó que ya iniciaron acciones penales contra el hombre identificado como Jesús Alejandro “N”, de 44 años, quien será procesado por el delito de robo e ingresado a un Centro de Reinserción Social Estatal, donde se mantendrá sujeto a la disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal de Nuevo León.

Además, la fiscalía mencionó que la detención de Jesús Alejandro “N” se derivó de una investigación con la cual también lograron recuperar este scooter eléctrico y que fue entregado a familiares de Mary Ángel García.

El robo fue cometido en un domicilio de la colonia Roma en el municipio de Monterrey, cuando el delincuente abrió el coche de Mary Ángel y procedió a tomar el scooter, dejando solo el asiento que iba sujetado a este aparato.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Mary Ángel compartió un video en el cual explicó que padece discapacidad motriz, por lo que este robo había significado un golpe a su vulnerabilidad e independencia.

“Abrieron mi coche y se llevaron el scooter y dejaron el asiento (…) es como si me robaran las piernas, es como si me hubieran robado mi libertad y es una situación de vulnerabilidad, porque ese apoyo funcional me hacía poder desafiar un sistema que no está hecho para mí”, dijo Mary Ángel.

Mary Ángel, también denunció el acto de violencia que representa el robar las herramientas que son funcionales para personas con discapacidad.

“No puedo creer que ahora hasta robar los apoyos funcionales de las personas con discapacidad. Es violencia. Es cruel, y es una vulneración capacitista directa. Y me duele que nos pase a muchos”, denunció.

