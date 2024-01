Green Day cambia la letra de «American Idiot» arremetiendo contra Trump

Cada año, miles de televidentes estadounidenses esperan el 31 de diciembre para despedir al Año Viejo y recibir al Año Nuevo viendo el «Especial de Año Nuevo de Dick Clark» conducido por Ryan Seacrest y este año no fue la excepción, sin embargo, hubo una participación en específico que llamó la atención de los televidentes.

Durante el show de este 31 de diciembre de 2023 se presentó la icónica banda de punk rock Green Day conformada por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool quienes interpretaron una de sus canciones más emblemáticas «American Idiot», aunque con un detalle que generó controversia.

El grupo interpretó éxitos como «Holiday», «Basket Case», «Welcome to Paradise», «Dilemma» y la ya mencionada «American Idiot», pero fue en esta última canción cuando el vocalista de la banda decidió hacerle una modificación a la letra.

El verso original de la canción dice: “I’m not part of the redneck agenda” (“No soy parte de la agenda sureña”) pero Billie Joe Armstrong lo cambió a: “I’m not part of the MAGA agenda» (“No soy parte de la agenda MAGA”).

Esto fue una referencia al lema de campaña de Donald Trump cuando buscaba ser presidente de los Estados Unidos: «Make America Great Again» («Haz América grande otra vez») cuyo acrónimo es precisamente MAGA.

Esto causó controversia en redes sociales ya que hizo enojar a los conservadores estadounidenses y señalaron que Armstrong «se vendió» al Partido Demócrata con esa modificación.

Entre los que hablaron al respecto estaba el mismo Elon Musk, CEO de Tesla Motors, emitió su opinión al respecto: «Green Day pasa de enojarse contra la máquina a enojarse tímidamente por ella», por lo que el mensaje de la banda no fue recibido como se esperaba y dividió opiniones entre quienes estuvieron de acuerdo y quienes los criticaron.

Trump supporters have a meltdown after Green Day’s Billie Joe Armstrong altered the lyrics in “American Idiot” to sing, “I’m not a part of the MAGA agenda.” pic.twitter.com/DPLOSiFIDy — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) January 1, 2024



Con información de: excelsior.com.mx