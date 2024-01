Xóchitl Gálvez pide a López Obrador tomar en serio la inseguridad en el país

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del Frente Amplio por México, escribió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, donde reclamó que no tome a broma la seguridad del país así como dejar de criminalizar a las víctimas.

“He podido recorrer México y no hay estado o municipio donde la gente no tenga miedo. En este año nuevo y durante los meses que le restan de su sexenio, dedíquese a gobernar; pero -sobre todo- deje de reírse de la gente, no se burle de las víctimas, no criminalice a los jóvenes, no actúe como si nada pasara”, indicó

“Deje de decir que todo está requetebien, deje de mentir diciendo que no hay problemas, no invente los datos, pero -sobre todo- deje de tomar a broma la seguridad”, señaló.

En la carta, la aspirante presidencial dejó en claro que la situación del país no es un chiste. “La situación no está para chistes y los problemas no se solucionan con refranes. Los mexicanos tienen miedo, hay más de 170 mil homicidios en lo que va de su mandato, la cifra más alta en la historia moderna de nuestro país. Los asaltos, robos, violencia, extorsiones, el derecho de piso, los levantones… se sufren todos los días”, apuntó Gálvez.

“Lo que menos ayuda es que usted siga diciendo que ‘que aquí no pasa nada’ y que además se ría”, declaró.

La misiva fue publicada en las redes sociales de Xóchitl Gálvez, siendo fechada en Texcapilla, en el Estado de México, donde en diciembre pasado pobladores se enfrentaron a integrantes del grupo delictivo La Familia Michoacana, lo que dejó 14 muertos y 14 personas desaparecidas.

Además de lo ocurrido en Texcapilla, las masacres y desapariciones masivas aumentaron en México durante el pasado mes de diciembre.

Durante el jueves, las autoridades reportaron el secuestro de 12 personas en el municipio de Taxco, en el sureño estado de Guerrero. En Guanajuato, criminales asesinaron el 3 de diciembre a cinco estudiantes universitarios en el municipio de Celaya, además, en el mismo estado, un tiroteo en una fiesta causó 11 muertos y 14 heridos el 17 de diciembre en el municipio de Salvatierra.

El viernes 29 de diciembre, un comando armado irrumpió en una fiesta de XV años en Ciudad Obregón, Sonora, dejó un saldo de ocho muertos y al menos 20 heridos. Medios locales informaron de que el objetivo del ataque era Leonardo Vega Arellano, alias El Wacho o El soldado.



Con información de: lopezdoriga.com