Ataque con coche bomba en Año Nuevo deja una pareja muerta en EU

Una espeluznante tragedia marcó la transición hacia el Año Nuevo en Rochester, Nueva York, cuando un automóvil cargado de explosivos atropelló a una multitud que salía de un concierto de rock en el Kodak Center. El incidente ocurrió alrededor de las 00:50 horas, dejando como saldo una pareja muerta y numerosos heridos, algunos de ellos en estado crítico.

La escena se desató cuando una Ford Expedition aceleró hacia la multitud que abandonaba el espectáculo de Nochevieja de un grupo musical. Los agentes de la policía de Rochester, que estaban ayudando a los peatones a cruzar la calle, intentaron controlar la situación, pero el vehículo se estrelló contra un Uber que salía de un estacionamiento cercano.

El impacto generó una colisión en cadena, llevando a los vehículos a pasar por encima de un grupo de peatones en el cruce. La pareja que viajaba en el Uber perdió la vida, mientras que su conductor fue trasladado al hospital con lesiones no mortales. El conductor del vehículo atacante también fue llevado al hospital con heridas graves, pero lamentablemente falleció alrededor de las 20:00 horas del lunes. Fue identificado como Michael Avery, un residente de Syracuse. El ataque está siendo investigado como un posible acto de terrorismo interno.

Después de apagar el incendio resultante del choque, los investigadores descubrieron al menos una docena de botes de gasolina esparcidos por el pavimento y dentro del vehículo de Michael. Esta revelación aumenta las sospechas de que el incidente fue premeditado y planeado con antelación.

Avery, quien había alquilado una habitación de hotel en Rochester, dejó una nota de suicidio y un diario. Los investigadores revisan el diario en busca de pistas sobre el motivo del ataque. Se ha revelado que Michael había alquilado una SUV extragrande antes de dirigirse al lugar del concierto.

Welcome to 2024!!!

Thus it begins…

Domestic terrorism officers investigating what looks to be a terrorist attack…

2 dead and 5 injured at the Kodiak Center theater in Rochester as an SUV packed with explosives drove into a crowd of people leaving a concert!!

Election year… pic.twitter.com/XCijAqNn7n

— SaltyGoat (@SaltyGoat17) January 2, 2024