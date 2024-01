Continúan investigaciones por migrantes secuestrados

Staff ED / AMT

Matamoros, Tam.- Las autoridades ya tienen la lista de pasajeros que fueron sustraídos de una autobús la noche del sábado en la carretera Reynosa-Matamoros.

La Vocería de Seguridad del estado mencionó que las investigaciones están en curso y no pueden adelantar más información por el momento.

“La investigación está en curso, no podemos adelantar para no afectar la investigación. Teniendo algo lo daremos a conocer”, indicó Jorge Cuellar, titular de la dependencia.

Los pasajeros, en su mayoría procedentes de Venezuela, Honduras, Colombia, fueron reportados como desaparecidos. Trascendió que a bordo de la unidad 9570 de grupo Senda iban hombres, mujeres y niños.

El camión salió de Nuevo León con destino a Matamoros pero tuvo escala en Reynosa y de ahí tomó la carretera la ciudad fronteriza vecina de Matamoros.

Tras pasar la caseta de peaje en el poblado de Nuevo Progreso, cerca del municipio de río Bravo, un comando armado formado por cinco camionetas paró el autobús y más tarde bajó a 31 pasajeros y se los llevó.

Solo cinco pudieron llegar a Matamoros.

Desde esa noche los operativos para su localización son realizados por la corporaciones de seguridad en la entidad.

Se espera que las autoridades den avances de las indagatorias.