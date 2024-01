Encuentran a un hombre sin vida dentro de motor de avión

El Aeropuerto Internacional de Salt Lake City (Utah), en Estados Unidos, fue el escenario de un trágico incidente el lunes por la noche cuando un hombre de 30 años fue encontrado sin vida dentro del motor de un avión de la aerolínea Delta Airlines.

De acuerdo a lo informado por el Departamento de Policía de la ciudad, el individuo, cuya identidad no ha sido revelada, habría roto una puerta de salida de emergencia, caminado hacia la pista y finalmente entró al motor del avión.

El inquietante descubrimiento tuvo lugar después de que el gerente de una tienda dentro del aeropuerto alertara a las autoridades sobre un disturbio poco antes de las 22:00 horas. El testigo informó a los empleados del Centro de Control del Aeropuerto que había visto a un hombre pasar por la salida de emergencia, lo que alerto rápidamente a los socorristas.

El hombre fue encontrado inconsciente dentro del motor, ubicado en el ala del avión con pasajeros a bordo.

Según la investigación preliminar, el avión se encontraba estacionado sobre una plataforma de deshielo, y el motor no estaba en funcionamiento en ese momento. A pesar de los esfuerzos de los socorristas por salvar su vida, el hombre fue declarado muerto en el lugar. La policía no ha proporcionado detalles sobre la causa exacta de su muerte.

Como parte del protocolo, los pasajeros fueron evacuados del avión, pero las operaciones generales del aeropuerto no se vieron afectadas. La investigación inicial sugiere que el hombre logró acceder al área de la rampa del aeropuerto a través de la salida de emergencia y posteriormente ingresó al motor cercano.

El aeropuerto, uno de los más transitados de la región, no ha hecho declaraciones sobre el incidente. Se espera que las investigaciones continúen para arrojar luz sobre los detalles y circunstancias que llevaron a esta trágica situación.

Police are investigating after a man was able to breach security at the Salt Lake City International Airport, after a 30-year-old man died after he accessed an airport deicing pad and entered an aircraft’s engine intake cowling.#airport #safety pic.twitter.com/TyyxGf0934

— FL360aero (@fl360aero) January 2, 2024