Jorge Rodríguez, ‘Corcho’, llega a Monterrey para jugar con Rayados

Los Rayados están por anunciar a su primer refuerzo de cara al Torneo Clausura 2024, se trata del mediocampista argentino Jorge ‘Corcho’ Rodríguez, proveniente de Estudiantes de la Plata y que ahora reportará con el Monterrey para ser nuevo jugador de ‘La Pandilla’.

El argentino de 28 años llegó a la Sultana del Norte alrededor de las 12 del mediodía de este martes 2 de enero, donde se tendrá que reportar con el club para el tema de las pruebas médicas y físicas y posteriormente ser anunciado como nuevo fichaje de la institución.

En su arribo a la ciudad, el ‘Corcho’ habló con los medios y dejó en claro por qué tomó la decisión de unirse a Rayados, haciendo hincapié en que recibió comentarios del club y de la liga de parte de Walter Erviti, leyenda del club.

‘’Muy emocionado, muy contento. Me habló mucha gente del club, tengo muchos conocidos que han pasado por acá’’.

‘’Pude hablar con Walter Erviti qué es muy ídolo acá, también me habló de la liga Mauro Boselli (ex del León), y la verdad que tengo muchas cosas buenas que me dijeron’’, comentó.

‘’Es un club muy grande (Rayados), muy importante y que se haya fijado en mí la verdad es que fue muy fácil decidir y venir para acá’’, añadió el argentino.

En temas de objetivos con el Monterrey, el ‘Corcho’ señaló que el título para el Clausura 2024 es la prioridad.

‘’El objetivo grupal seguramente sea competir todo lo que se pueda peleando y ser principales candidatos en todo. Es un club muy grande, vengo a aportar lo mío para que al grupo le vaya lo mejor posible’’.

Con información de: telediario.mx