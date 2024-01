Madre buscadora de Sonora pide a candidatos acompañarla a buscar a sus familiares

Ceci Flores, madre buscadora de Sonora, hizo públicas sus peticiones para el nuevo año 2024, entre las que destaca un llamado a los candidatos a diversos cargos de elección popular a que las acompañen en sus labores de búsqueda de sus familiares.

La petición de Flores fue realizada por medio de redes sociales, donde escribió un breve mensaje tanto al Gobierno federal, a candidatos para el 2024 y cárteles.

“Mis peticiones al 2024 Al Gobierno: no le tengan miedo a las cifras, no las escondan. A las candidatas: acompáñenos a una búsqueda, verán un México que duele pero es necesario sentirlo. A los cárteles. Tengan piedad, las madres buscadoras no somos enemigas, no nos maten”, apuntó en la red social X, antes Twitter.

A los candidatos les señaló que su panorama va a cambiar si las acompañan a las labores de búsqueda de los familiares desaparecidos.

“En lugar de debates, que vayan a tierra, que vean lo que no se puede esconder”.

En lo referente a los cárteles, Flores les pidió piedad: “las madres no somos sus enemigas, solo queremos llevar a nuestros hijos a un último descanso. Así como los parimos, así les queremos limpiar la tierra y dejarlos en un lugar seguro”.

Con información de: lopezdoriga.com/