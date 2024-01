Rectora de Harvard renuncia tras escándalo de antisemitismo

La presidenta de la prestigiosa universidad de Harvard, Claudine Gay, renunció a su cargo, así lo informó el martes el periódico estudiantil Harvard Crimson, esto luego de que ella y otros presidentes de escuelas de la Ivy League fueran ampliamente criticados por sus testimonios ante el Congreso sobre el antisemitismo en el campus.

El mandato de Gay fue el más corto en la historia de Harvard y se produjo tras una gran presión para que renunciara el mes pasado, después de que la presidenta de la Universidad de Pensilvania, Liz Magill, dimitiera.

Ella, la directora de la Universidad de Pensilvania y la presidenta del Instituto de Tecnología de Massachusetts, Sally Kornbluth, testificaron ante un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 5 de diciembre a cerca del aumento del antisemitismo en los campus universitarios tras el estallido de la guerra entre Israel y Hamás en octubre.

El trío se negó a dar un «sí» definitivo o «no» como respuesta a la pregunta de la representante republicana Elise Stefanik sobre si pedir el genocidio de judíos violaría los códigos de conducta de sus campus universitarios relacionados con la intimidación y el acoso, señalando que tenían que equilibrarlos con las protecciones de la libertad de expresión.

Más de 70 legisladores estadunidenses firmaron una carta exigiendo que las juntas directivas de las tres universidades destituyan a sus rectores, citando insatisfacción con sus testimonios.

No obstante, Gay recibió apoyo de algunos de sus colegas en Harvard. El mes pasado, cientos de miembros de la facultad firmaron una petición pidiendo a los administradores escolares que no cedieran ante la presión política para despedir a la presidenta de la escuela por su testimonio.

Gay también recibió acusaciones de plagio. Ella planeaba presentar tres correcciones a su disertación de 1997 después de que un comité que investigaba las acusaciones de plagio en su contra descubriera que había cometido errores de citación, dijo un vocero de la universidad.

