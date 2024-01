Julio César Chávez Jr. insulta y llama ‘basura’ a su papá; lo acusa de secuestro

En los últimos días Julio César Chávez Jr., se volvió tendencia tras los polémicos insultos a su padre. Fue a través de un video en las redes sociales, en donde el joven tachó al boxeador mexicano de “basura” y de “abusón”, además de exponer las veces que golpeó a Amalia Carrasco.

«Es una basura, como cuando golpeaba a mi mamá, es una basura. Me alejé de todos, pero no me dejan en paz. Ya no me dejo de nadie porque estuve secuestrado tres años, sabes lo qué es eso sin ver a mis hijos. Ni de mi papá ni de nadie me voy a dejar nunca», gritó el hijo de la leyenda del boxeo.

Las polémicas declaraciones habría surgido tras un video de Julio César Chávez, en donde deseó Feliz Año Nuevo y en donde pidió un «rayito de luz» para que su hijo deje de decir tantas p*endejadas. Estas declaraciones no fueron bien vistas por el joven, quien inmediatamente respondió con otro controversial video.

«Mi mamá, mi papá la golpeaba, la humilló, la hizo pedazos, está traumada, ya no puede hacer nada, quedó para toda la vida dañada por él, por eso me está dañando a mí, pinche abusón… Me quiere ayudar a mí, que ayude a su mujer y a su hija. Me dejé agarrar para que se chingaran, me los chingué. Toda mi familia le ayudé», expresó.

En las imágenes, Julio Cesar Chávez Jr. desató decenas de opiniones entre los usuarios de las redes sociales: hay quienes aseguran que el joven debe de estar anexado y otros que hablan sobre el resentimiento que aún le guarda al boxeador mexicano.

Y es que, sus declaraciones no fueron para menos, pues asegura que el sonorense quiere acabar con su vida: «Me quieren matar. Me va a matar mi papá, mi papá me está matando, me quieren mandar gente para envenenarme, me han tratado de matar. No quieren que llegue a la Corte porque los van a meter al bote a todos».

El boxeador mexicano Julio César no ha reaccionado a las acusaciones de secuestro y asesinato de su hijo, las cuales podrían dañar su reputación: «¿Quién te secuestra 50 veces? Entiendes, ¿Quién lo hace? Ya pagué lo que tenía que pagar, ahora que lo paguen ellos para que sepan lo que se siente», expresó el primogénito del boxeador.

