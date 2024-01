Móvil de secuestro de migrantes en Tamaulipas fue la extorsión: AMLO

El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, celebró la liberación de los 32 migrantes que fueron secuestrados por un grupo armado en Tamaulipas y aclaró que los delincuentes los dejaron ir y en ello intervinieron varios factores para que así fuera, entre ellos mencionó el sensacionalismos de los medios.

El presidente López Obrador confirmó, al explicar el caso, que el móvil del secuestro de los migrantes, en su mayoría de Venezuela y Honduras, fue para extorsionar a sus familiares que viven en los Estados Unidos.

«Fue una serie de factores, primero esto que les estoy diciendo, que se intervino pronto, todas las autoridades, que es muy buena, la autoridad del gobernador de Tamaulipas, ayuda también el sensacionalismo porque se sabe todo el país, no es un asunto como lo que comentaba, la compañera que pueda ocultar, si es que se da en Chiapas de que hay violencia, pero no se denuncia, no se sabe, en este caso pues fue noticia, además 32 secuestrados, eran 31 y una niña de un año, y ya les están tomando declaraciones, la mayoría venezolanos, también hondureños, parece que no, que los soltaron a los mexicanos y era por el cobro, sí extorsión en Estados Unidos», comentó este jueves desde el salón Tesorería de Palacio Nacional.

Se sabe, de acuerdo con las investigaciones preliminares, que en un primer momento los secuestradores mantuvieron a los migrantes en un domicilio y derivado de los despliegues de seguridad ordenados para su localización y búsqueda, decidieron dejarlos en libertad.

«Entonces, pues había mucho gobierno ahora en la zona y decidieron dejarlos libres; qué bueno, sanos y salvos porque cuando hablé con el gobernador ayer, a los cinco minutos de que supimos, me mencionó de que lo primero que hizo fue enviar a médicos en una ambulancia para ver el estado en que estaban, que afortunadamente estaban bien todos. Entonces, los tenían en un lugar y lo llevaron a otro sitio, el estacionamiento de un centro comercial y ya se les rescató y están declarando o ya declararon y estamos contentos, muy contentos porque están bien, muy bien», resaltó ante los periodistas.

López Obrador aseguró que la forma de trabajo conjunto entre todas las autoridades ayudó para que las 32 personas fueran liberadas.

El mandatario mexicano confirmó que hasta ahora no hay ninguna persona detenida por el secuestro de los 32 migrantes quienes viajaban en un autobús por Tamaulipas, pero aseguró que la investigación continúa a cargo de la fiscalía del estado y del gobierno federal.

