Policías de Cuernavaca son captados vendiendo arma de fuego a comerciante

Un video que circula en redes sociales durante las últimas horas ha generado controversia en Cuernavaca. En las imágenes del video dos agentes municipales son captados en una conversación con un comerciante, donde presuntamente le ofrecen adquirir un arma de fuego.

Este suceso tuvo lugar el pasado sábado 30 de diciembre, y el alcalde, José Luis Urióstegui Salgado, confirmó la identificación de los agentes involucrados.

El Alcalde señaló que la venta de armas por particulares está prohibida, considerándola como un acto de tráfico. No obstante, no proporcionó información detallada sobre los posibles delitos que en los que estarían involucrados los elementos. Además, indicó que se debe evaluar si el arma en cuestión provino de un aseguramiento y no fue debidamente puesta a disposición.

Ante esta situación, las autoridades municipales han tomado medidas inmediatas, suspendiendo a ambos agentes mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes. La suspensión es parte de un proceso legal destinado a esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los involucrados en el presunto delito de tráfico de armas.

La Fiscalía local inició la investigación, colaborando con la Secretaría de Seguridad Pública para esclarecer los detalles del caso. El alcalde invita a la población a confiar en que las autoridades actuarán de manera adecuada.





Con información de: excelsior.com