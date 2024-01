Se registra tiroteo dentro de una escuela secundaria en Iowa, EU

En Iowa, la Oficina del Sheriff del Condado de Dallas, conjunto a la ciudad de Des Moines, confirmó que hay una investigación activa sobre un tirador en una escuela secundaria en la localidad de Perry, pero no proporcionó más información al momento. De acuerdo con algunos testigos, al menos cinco ambulancias se encuentran en el lugar y habría múltiples víctimas.

El plantel de la Perry High School está a unos 40 kilómetros (25 millas) al noroeste de Des Moines y atiende alrededor de mil 785 estudiantes. Los alumnos regresaban este jueves a clases tras las vacaciones de invierno, de acuerdo con la cadena NBC. El ataque habría sido reportado alrededor de las 7:40 de la mañana.

La presidenta de la junta directiva del Distrito Escolar Comunitario de Perry, Linda Andorf, dijo que la noticia del tiroteo de hoy es «terrible». «Es terriblemente horrible», dijo. «La gente necesita descubrir su vida. Esto es simplemente repugnante. Es terrible.» Por su parte, el precandidato presidencial republicano, Vivek Ramaswamy, pidió en sus redes sociales «orar» por la comunidad de Perry. El jueves pasado estuvo en un acto de campaña con motivo de las primarias electorales en el estado, que se realizarán este 15 de enero.

In a shocking development, there has been a shooting at Perry High School in Iowa with multiple victims. The exact details of the incident are not yet known as the investigation is still ongoing. Perry High School is known for its outstanding educational programs and was recently… pic.twitter.com/P2cbpgXJL9

