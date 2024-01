Tras críticas, se defiende revendedor de roscas de Reyes de Costco

Se volvió viral un revendedor de Roscas de Reyes de la tienda mayorista Costco al grabar video para defenderse de sus “heaters”, el hombre identificado en TikTok como Jesús, asegura que ‘trabajo es trabajo’.

“Me quedo pensando, por qué les duele tanto que uno revenda, si yo no gasté dinero en Navidad traté de ahorrar un poquito de dinero extra para comprar unas roscas y poder hacer poquito más de dinero”

“¿Qué tiene de malo en eso, no sé porque la gente se enoja tanto con eso?, uno le busca, y todo es trabajo, mientras no robes, todo es trabajo, no estoy robando”, añadió.

El sujeto fue exhibido en redes sociales a la salida del Costco en Mexicali, Baja California con decenas de cajas de Rosca de Reyes, una de las mujeres que lo exhibió le dijo:

¿En cuánto la está dando?. En $700

“Le quiere ganar casi el triple, ¿no?, mejor que le aproveche y que se le echen a perder todas, para que se le quite lo MUERTO DE HAMBRE. Ojalá se le echen a perder”.

Posteriormente el mismo hombre subió el precio de las Roscas de Reyes, señaló que estaban en 900 pesos.

Los usuarios de las redes comentaron: OJALÁ SE LE PUDRAN. Y al rato publican…compre 100 rosca de reyes en Costco y solo he vendido 10, pido que me compren para no perder mi inversión, las doy en $700. Estuve formada 5 horas. Lamentablemente costco es una tienda para revender porque es mayorista, sin embargo, estaría bien que costco sacara un tipo súper que sea para compras más Pequeñas. La culpa no es de él, la culpa es del comprador. Ojalá las venda todas tenemos el derecho a hacer negocios. Otros comentaron: Ojalá no las vendan. Lo mismo dijo la doña que compro más de 50 pasteles

La Rosca de Reyes de 2 kilos tiene un precio de 469 pesos.

Con información de: excelsior.com