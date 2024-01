Así reaccionaron los tiburones Arturo Elías Ayub y Patricia Armendáriz ante la muerte de Carlos Bremer

Este viernes se reportó la muerte del empresario de Value Grupo Financiero, Carlos Bremer a los 63 años y tras la noticia, diversas personalidades se despidieron del tiburón a través de redes sociales, entre ellas, sus excompañeros y amigos del reality Shark Tank México.

Fue la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) quien dio a conocer el fallecimiento del empresario a través de un mensaje en redes sociales: “Quienes conformamos la Confederación, lamentamos el sensible fallecimiento del empresario Carlos Bremer, @carlosbremerg. Nos unimos a la pena que embarga a la familia. Descanse en paz”

Quienes conformamos la Confederación, lamentamos el sensible fallecimiento del empresario Carlos Bremer, @carlosbremerg. Nos unimos a la pena que embarga a la familia. Descanse en paz 🙏🏼 pic.twitter.com/klyHWmYVC7 — CONCAMIN (@CONCAMIN) January 5, 2024



Minutos después de que se confirmó la muerte de Carlos Bremer, los empresarios Arturo Elías Ayub, Patricia Armendáriz y Marcus Dantus quienes compartieron el proyecto del reality de emprendimiento Shark Tank México con Bremer, lamentaron su muerte y se despidieron de el a través de la red social X.

El primero de ellos fue la diputada Patricia Armendáriz quien compartió un mensaje en sus redes sociales recordando a Carlos, en el que se puede leer:

“Yo acabo de perder un hermano verdadero. México perdió a un benefactor imparable de los jóvenes deportistas. En mi corazón querido @carlosbremer”

Yo acabo de perder un hermano verdadero. México perdió a un benefactor imparable de los jóvenes deportistas. En mi corazón querido @carlosbremer 🤍🤍 pic.twitter.com/XFAxulgO82 — Carmen Patricia Armendáriz (@PatyArmendariz) January 5, 2024



Mas tarde, Arutor Elías Ayub también compartió un mensaje a través de X en el que dio sus condolencias a la familia de su excompañero:

“Muy triste por la pérdida de mi querido Charly @carlosbremerg Vamos a extrañar tu simpatía y alegría. Un cariñoso abrazo a Adriana a Marcelo a Adriana a Paulina y a Carlos, mis oraciones y las de mi familia están con ustedes”

Muy triste por la pérdida de mi querido Charly @carlosbremerg Vamos a extrañar tu simpatía y alegría. Un cariñoso abrazo a Adriana a Marcelo a Adriana a Paulina y a Carlos, mis oraciones y las de mi familia están con ustedes

🙏🏻 — Arturo Elias Ayub (@arturoelias) January 5, 2024



A los mensajes de despedida se sumó Marcus Dantus, líder de Startup México quien se sumó a la tercera temporada del reality compartiendo créditos con Bremer:

Una gran pérdida, lo siento mucho, QEPD mi amigo Charlie. pic.twitter.com/foUJxUavjq — Marcus Dantus (@mdantus) January 5, 2024



Finalmente, Value Grupo Financiero publicó un mensaje sobre la muerte de Bremer: “Con profunda tristeza, Value Grupo Financiero comunica que el señor Carlos Bremer Gutiérrez, Presidente del Consejo de Administración y Director General, falleció el día de hoy, 5 de enero del 2024. Value Grupo Financiero y su personal desean rendir un homenaje a un hombre con valores, ideales y liderazgo, que tuvo un profundo sentido humano y compromiso social: un empresario que creyó, apoyó y amó a México.”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Value Grupo Financiero (@valuegf)



Con información de: excelsior.com.mx