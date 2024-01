Dan prisión preventiva a 4 detenidos por ataque en Iztacalco

Un juez de Control declaró legal la detención de los cuatro presuntos implicados en el ataque armado ocurrido el pasado 2 de enero en la Alcaldía Iztacalco, por lo que serán puestos en prisión preventiva justificada.

César Daniel Servín, bogado de los detenidos, informó que se solicitó la duplicidad del plazo constitucional de 144 horas, por lo que la audiencia continuará el próximo martes 9 de enero en punto de las 14:00 h.

El abogado señaló que los delitos que se imputaron únicamente fue la portación de arma de fuego, y retiraron los cargos señalados de portación de arma sin licencia, de uso exclusivo del ejército, y disparos de arma de fuego.

Se apuntó que el Ministerio Público no mencionó la presunta pertenencia a la banda de Los Conchos, pues quedó acreditado que no eran extorsionadores al no imputarles la asociación delictuosa. La audiencia de los cuatro imputados tuvo lugar este vienes en los juzgados del Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

La tarde del 2 de enero policías de Investigación realizaban trabajos de campo contra un grupo delictivo que presuntamente se dedicaba a la extorsión en Iztacalco, cuando fueron atacados a balazos por sujetos armados.

Los uniformados repelieron la agresión, lo que desató un enfrentamiento en el que 10 personas fueron detenidas, entre ellas un policía de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

