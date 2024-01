Sujeto escala poste para robar cables y termina cayendo desde 3 metros

Cámaras de seguridad lograron captar a un ladrón quien ha sido apodado como el «ladrón araña», un hombre que escaló un poste de luz para robar unos cables.

Las imágenes rápidamente se hicieron virales no solo por la destreza del implicado, también porque no iba con las manos vacías, estaba armado con un serrucho con el que decidió cortar los alambres. No obstante esta historia no tuvo un final agradable para el sujeto, pues terminó resbalando y cayendo desde 3 metros.

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de diciembre, alrededor de las 04:00 horas, una cámara de seguridad captó el momento en que un hombre escala un poste de luz y comienza a robar los cables. En el video se observa como el sujeto tiene la agilidad para sostenerse y al mismo tiempo con un serrucho cortar los alambres.

Hasta el momento el hombre no ha sido identificado, sin embargo, lo que ha trascendido en medios locales es que su objetivo era robar el cableado telefónico de cobre que es vendido en zonas de reciclaje.

Con una destreza de circo, el ladrón se deslizó entre los cables con una agilidad envidiable y, sin temer a las alturas, trató de cortar el alambrado valioso que está cubierto de plástico pero relleno de cobre.

Por ahora se desconoce si los habitantes de dicho barrio en Brasil denunciaron el acto delictivo o si el hombre fue aprehendido por las autoridades locales.

Una cámara de seguridad capta el momento en el que un «ratero araña», cae al piso en medio de un intento de robo de cables 😮😅 pic.twitter.com/rz4mqFHI68 — CrónicaPolicial (@CronicaPolicial) January 4, 2024



Con información de: heraldodemexico.com.mx