Revendedor de Costco que se defendió afirma que no vendió todas las roscas

Hace apenas un día, un revendedor de Costco se hizo viral en redes sociales al defender su idea de negocio en torno a las roscas de Reyes, compartió en un video en redes sociales que no logró vender todo el producto el pasado 6 de enero.

El hombre, identificado en TikTok como Jesús y quien recientemente grabó un video para defenderse de sus “haters” y asegurar que ‘trabajo es trabajo’, compartió nuevamente un video en esa red social, en donde confesó que no había vendido todas las roscas.

Jesús, aseguró que le quedaban varías roscas hasta ayer, 6 de enero, cuando el año pasado, desde el 5 de enero ya había vendido todo, y atribuyó su fracaso al odio que muchas personas promovieron contra los revendedores de Cotsco en redes sociales.

“Gente la neta ya ando bien preocupado, porque la neta ya estamos a 6 de enero y el año pasado el 5 de enero ya habíamos vendido todo, la neta si me agüita porque mucha gente ha tirado mucho hate y esa gente ha hecho que lo demás no quieran comprar, y pues sí, todavía no quedan varias, nos quedan muchas y pues si me agüita mucha gente, porque vamos a perder hasta dinero nosotros, pero pues no modo, así es la vida”, explicó en hombre en el clip.

Cabe destacar que en otro video, el revendedor asegura que no se pasó con el precio de las roscas y es mentira que las haya vendido en 700 o 900 pesos, asegurando que las ofertó en 500 pesos, cuando su precio real en Cotsco era de 369.



Con información de: excelsior.com.mx