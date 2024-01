Tornado deja cortes de luz al tocar tierra al sur de la Florida

Este sábado un tornado tocó tierra en el sur de Florida y una parte fue captado por usuarios en las redes sociales.

Debido a ello el Servicio Meteorológico Nacional envió una alerta de tornado alrededor de las 5:45 pm y ha visto informes y radares que indican que el tornado fue visto cerca de Federal Highway y Las Olas Boulevard.

Todd Sabata envió con un teléfono celular al medio Local 10 News un video del tornado que se precipita al este del centro de Fort Lauderdale.

Hasta el momento no se habían reportado heridos debido a la tormenta y no está claro cuántas personas están sufriendo cortes de energía en este momento.

Los equipos de bomberos respondieron a informes de casas y embarcaciones dañadas; sin embargo, ningún residente ha sido desplazado.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Fort Lauderdale: “Justo antes de las 6 p.m., se formó un tornado en tierra y aterrizó justo al oeste de Las Olas y el ICW (canal intercostero).

A medida que el tornado ganó fuerza, hizo contacto con algunas estructuras, líneas eléctricas y embarcaciones marinas en esa área inmediata. Luego, el tornado pareció moverse rápidamente hacia el este hasta llegar al océano, sin impactar más la tierra ni el ICW».

🚨#BREAKING: A Large Tornado touches down on the ground in the area of Fort Lauderdale reports of damage

📌#FortLauderdale | #Florida

Numerous Florida residents watched a confirmed large tornado touches down in the heart of Fort Lauderdale, Florida. Officials from the… pic.twitter.com/roLSftVuq1

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 6, 2024