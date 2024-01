Dani Flow pide disculpas por ofender a las mujeres, pero defiende a Rix; «es mi amigo»

En las últimas horas Dani Flow ha estado en la polémica después de que se reviviera un fragmento de la entrevista que dio al podcast de Charly Galleta en junio de 2022 en donde habló sobre el movimiento feminista, así como el caso de abuso sexual que sufrió Nath Campos por parte del youtuber Rix.

Tras defender a Rix y asegurar que no es capaz de abusar sexualmente de nadie, además de decir que las feministas que marchan y destruyen negocios durante estos movimientos no deberían ser consideradas mujeres, el reguetonero ya reaccionó a las críticas en su contra y la cancelación que ha sufrido en redes sociales.

Por medio de una transmsión en vivo que realizó, Dani Flow señaló que Rix es su amigo y no lo considera un violador como se ha dicho en redes sociales.

“Si soy amigo de un viola…, yo no considero que tenga ningún amigo viola…, así como tú crees que pasó yo creo que no pasó y es como si yo te juzgara por creer que sí pasó cuando no hay pruebas, entonces como tú confías en un lado yo confío en otro. Yo no creo que sea un viola…, si fuera uno jamás lo tomaría como amigo a esa persona”.

El reguetonero expresó que el youtuber es su amigo y no por las críticas que hay en su contra va a permitir de dejar de ser amigo de alguien.