El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció que abrirá una nueva cuenta en la red social TikTok, la cual no había utilizado debido a la brevedad de los videos.

“No había podido estar presente en una red que la ven bastante los jóvenes”, declaró este martes durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Señaló que como no habla de corrido y ahí son mensajes cortos, pues no había participado en esa red, que se conoce como TikTok.

López Obrador recordó que ya se encuentra en otras redes sociales, como Youtube a través de donde transmite sus ruedas de prensa diarias.

Reveló que iniciará su participación en TikTok con una disculpa a la diputada trans Salma Luévano, a quien llamó “hombre vestido de mujer” durante la víspera.

“Quiero iniciar en TikTok ofreciendo una disculpa a una compañera que se identifica como mujer y que yo ayer hablé de que era un hombre vestida de mujer”, dijo.

El presidente ya tiene una cuenta de YouTube, donde transmite sus mañaneras y otros eventos, así como de X (antes Twitter) y Facebook, donde también publica mensajes a los mexicanos.

López Obrador calificó el lunes durante su conferencia de prensa matutina a la diputada trans Salma Luévano como un “señor vestido de mujer”, después de que la legisladora lo saludara con un beso.

“López-Dóriga criticándome porque le di un beso a un señor vestido de mujer”, declaró.

“Yo beso a los hombres y me besan, y el hombre tiene sentimientos”, agregó en defensa a las críticas del comunicador.

El periodista Joaquín López-Dóriga había asegurado que AMLO ‘puso distancia’ con la diputada morenista tras percatarse de que es una mujer trans.

Debido a esto, López Obrador dijo que también besa hombres que lo saludan de tal manera.

“Salió de una dama, de una compañera que me besó la mano y no me da tiempo de devolverle el beso, pero hay hombres que me besan la mano o me dan un beso y yo les doy también un beso, ayer besé a muchos”, dijo.

Los hechos fueron reprobados por internautas, que calificaron sus comentarios como transfóbicos. La Coalición Mexicana LGBTTTI+ exigió una disculpa.

