Tras ser declarado culpable, Jonathan Majors asegura nunca haber golpeado a una mujer

Luego de haber sido denunciado por su expareja, Grace Jabbari, el actor Jonathan Majors, quien dio vida al personaje de Kang en el Universo Marvel, fue declarado culpable de agresión imprudente en tercer grado y de acoso.

El intérprete, que conocerá su condena el próximo 6 de febrero, he hecho declaraciones por primera vez desde el juicio y ha negado parte de los hechos. En una entrevista a ABC News Live, Majors declaró cómo ha afrontado lo sucedido.

“Ha sido muy, muy duro, difícil y confuso. Llevo sin ver a mi hija mucho tiempo y tiene que ver con esta situación”, dijo.

En la plática, el actor señaló que no agredió físicamente a su expareja. Además, señaló que debió de haber sido valiente para terminar a tiempo la relación.

«Fui imprudente con su corazón, no con su cuerpo. Nuestra relación no fue sana, y eso empezó a hacerse evidente con el tiempo. Debería haber sido valiente”, añadió.

En la entrevista también le preguntaron si había tenido problemas anteriores de violencia doméstica.

“He sido testigo de ellos, pero nunca he participado. Nunca lo he hecho”, respondió.

El famoso también habló sobre las relaciones amorosas que tuvo en el pasado y aseguró que a pesar de que ha sufrido depresión o traumas derivados de su infancia, jamás ha agredido físicamente a una mujer.

“Cuando pienso en las relaciones que tuve con 21, 22 años, digo: ‘¿fui un idiota? ¿Era un tipo malo?’. Sabiendo lo que sé ahora… Depresión grave, trauma infantil… He tenido algunas relaciones y entiendo de qué situaciones hablas. No he sido el mejor novio, pero nunca le he pegado a una mujer. Mis manos nunca han pegado a una mujer, jamás”, sentenció.

Tras ser declarado culpable, Majors fue despedido por Marvel, y en la entrevista le preguntaron si creía que volvería a trabajar en Hollywood.

“Sí, rezo por ello, pero será según el plan y los tiempos de Dios”, contestó.

