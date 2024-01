¡Aguas con ‘Partes MX’!; reactivan ciberalertas

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- Al reanudar las alertas este 2024, la Guardia Estatal Cibernética advierte a los consumidores en línea de nuevas páginas Web y de redes sociales, identificadas con alto potencial de fraude.

Tal es el caso de Partes MX, sobre lo cual se advierte: “Por medio de un reporte ciudadano se ha identificado una página web falsa con (este) nombre”, la cual “según se dedica a la venta de todo tipo de autopartes, con precios extremadamente baratos”.

La corporación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) detalla que los autores de la página dicen estar ubicados en Villa Hermosa, Tabasco, y ofrecen los números telefónicos 2226903397 y 2216625702 “para una mejor atención”.

Sin embargo, también explica el modo de operar, ya que una vez que se hace contacto atienden a las posibles víctimas de manera amable y, aplicando ingeniería social, continúan con la supuesta compra-venta; posteriormente piden realizar un depósito y una vez realizado proceden a bloquear al usuario.

Por lo tanto, la anteriormente conocida como Policía Cibernética de Tamaulipas alerta a la ciudadanía sobre el potencial riesgo de fraude relacionado con dicha página, y emite las recomendaciones de rigor para estos casos:

1) No proporciones datos personales ni financieros.

2) Si la información es limitada y confusa no te arriesgues.

3) Busca reseñas de otras personas.

4) No realizar pagos por adelantado.

3) Evita realizar transferencias o depósitos a terceras personas.

Por último, para mejor atención, y contribuir a las estadísticas delictivas, la corporación invita a denunciar este tipo de presuntos delitos, sobre todo si se han consumado, ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.