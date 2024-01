Mamá de Poncho de Nigris amenaza con demandarlo y le pide que deje de difamarla

Poncho de Nigris se ha visto involucrado en un pleito con su mamá, Leticia de Nigris que surgió luego de que el influencer revelara que se alejó de su mamá por considerarla tóxica, además habló sobre la ayuda económica que le da. Fue así como la madre del influencer reaccionó y arremetió en su contra como respuesta y de pasó habló sobre sobre su nuera, Marcela Mistral.

Es una persona muy tóxica y hace daño a mí me hace daño en mi corazón, hace daño a mis hermanos, todos estamos ya cansados de lo mismo. No me gusta decir cantidades, pero pues en dos meses le he dado una cantidad de dinero que podría vivir tranquilamente y siempre está buscando problemas y hacernos ver mal»

Y es que a pesar del amor que dijo tenerle, Poncho reveló que es difícil estar cerca de ella cuando presuntamente habla mal de sus hijos y de su esposa, por lo que Doña Lety le respondió de una forma contundente, dijo sentirse usada y no valorada por su propio hijo:

Ya no voy a ser tu mamá, ya no eres mi hijo. Se acabó aunque seas mi hijo ahorita, para mí ya no eres mi hijo con lo que estás tratando de hacer. Si no soportas a tu vieja y te estás achacando conmigo a mí no me metas en tus rollos (…) a mí no me metas en tus problemas mentales que tienes con esa mujer que ella quiere mandar todo y que no puede contigo y tú no puedes con ella»