Cosas que debes saber de ‘Mean Girls’

Agencias.-

“Chicas Pesadas” es una de las películas más icónicas que marcó a toda una generación gracias a su creadora Tina Fey, así como a su gran elenco, uno que logró dejar frases que se han vuelto parte de la cultura pop.

De esta forma su creadora regresa con una versión musical y nuevas protagonistas: Reneé Rapp como Regina George y Cady Heron interpretada por Angourie Rice. Dos jóvenes actrices que se encargarán de enamorar a las nuevas generaciones.

Al igual que la cinta original, el remake sigue la historia de Cady Heron, una adolescente que debe acostumbrarse al sistema escolar estadounidense, luego de ser educada por años en casa. Luego de un mal comienzo en la escuela la joven es aceptada por las más populares.

“Chicas Pesadas” regresa 20 años después del estreno de la cinta original, solo que ahora con escenas musicales, además de algunos cambios para hacerla contemporánea y agradable para las nuevas generaciones, aunque sin dejar de lado a quienes se enamoraron de la versión original.

El cambio más evidente de la cinta es que es un musical, sin embargo, no hay muchísimas canciones y la mayoría sirven para presentarte la personalidad de los nuevos personajes, así que si no disfrutas mucho los musicales no te preocupes, pues no todo son canciones.

La película es para las nuevas generaciones, ya que va con el pensamiento actual, la cual nos muestra diversidad y no solo de género o étnicas, sino en las ideas y en los cuerpos demostrando que se puede ser espectacular (y un poco malvada) de cualquier manera.

Además, contempla los sentimientos de los adolescentes en esta era digital y mostrando cómo las redes sociales pueden ser una presión para su nuevo público. Otra diferencia es que ahora la madre de Cady es un personaje comprensible que la apoya en todo momento.