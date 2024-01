Dani Flow responde a críticas por ofender a feministas; suspenden su cuenta de X

En los últimos días Dani Flow ha estado envuelto en la polémica después de que se volvieran viral unos fragmentos de una entrevista que dio en el 2022 en el podcast de Charly Galleta en el que criticó al movimiento feminista, a Nath Campos tras denunciar a Rix de abuso sexual y una rima sobre las amigas de su hija.

Todo esto desencadenó una ola de críticas en contra del reguetonero y aunque el famoso ya se disculpó en dos ocasiones, los ataques contra él no han parado, por lo que ahora ha acudido a sus redes sociales para defenderse.

Después de que Dani Flow mencionara en el podcast que las feministas que marchaban o destruían negocios de otras personas no debían ser llamadas mujeres, el movimiento feminista ha criticado duramente al llamado “Rey del Morbo” e incluso lo han cancelado en redes sociales.

Por medio de un video que publicó en sus historias de Instagram, Dani Flow respondió a aquellas personas que lo han cancelado y criticado en los últimos días.

En su mensaje, Dani Flow agradeció a sus fans que lo han apoyado en estos momentos.

“Mis fanáticos no me abandonan. Estoy genuinamente agradecido con mis fanáticos por el soporte que me están dando, reguetón champagne seguirá, seguirá, seguirá”.

Además de los cientos de comentarios en su contra, ayer se dio a conocer que la cuenta de X de Dani Flow había sido suspendida.

Hasta el momento se desconoce si esto se debe a que la cuenta fue reportada por los internautas o por alguna otra razón.

Cabe destacar que Dani Flow no ha hablado sobre la suspensión de su cuenta en dicha red social, sin embargo, este 11 de enero estrenó su canción “Me vengo en tu boca” en cuyo video hace una parodia a Harry Potter.