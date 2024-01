Agencias.-

Daniel Bisogno, conductor de espectáculos, vivió momentos complicados el año pasado cuando atravesó por una enfermedad que lo llevó a estar internado de gravedad, sin embargo, salió adelante y el día de ayer anunció que demandará a sus detractores.

Dicho mensaje se dio luego de la serie de publicaciones donde en redes sociales afirmaron que padecía VIH y esto habría mermado severamente su salud, así como aquellos falsos anuncios sobre su muerte.

El presentador aseguró en entrevista que dichas declaraciones en su contra son una serie de inventos que surgen a raíz de un “odio” inexplicable hacia su persona, pero todo lo tiene sin cuidado porque él sabe cuál es su situación.

Aseveró que tiene un grupo de abogados en Estados Unidos, quienes ya comenzaron a realizar movimientos para iniciar acciones legales en contra de quienes esparcieron información falsa sobre su estado de salud.

“No saben qué inventar. Están acabando con este gremio. Hay una cuestión de un odio absoluto e inexplicable que me tiene sin cuidado, pero todo tiene un límite y se va a actuar fuertemente con un equipo legal estadounidense que va a arrancar ya”, señaló.

En su momento, refirió que no tendría por qué dar explicaciones de temas personas e íntimos como lo es su salud, sin embargo, demostró que no tenía VIH y aunque así fuese no tendría que vivir bajo los señalamientos al tratarse de una enfermedad que miles de personas tienen.

Para Daniel su problema no está a debate, ya que sabe bien qué es lo que padece y es un tema en el esófago, con lo cual ha tenido que lidiar diversas ocasiones ante las adversidades y el miedo que le causó todo ello; además, aclaró que respeta a quienes sí lidian con el VIH.