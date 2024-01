Agencias.-

El famoso actor y comediante mexicano, Eugenio Derbez, quien ha tenido una larga trayectoria destacada en México y Hollywood, ha dejado a sus seguidores sorprendidos al anunciar que se tomará una pausa en su carrera.

La decisión, según el propio Derbez, responde a la necesidad de recargar energías y enfocarse en proyectos pendientes, incluyendo dedicarles tiempo a sus seres queridos: su esposa, sus hijos y otros familiares que no son tan conocidos mediáticamente.

Después de intensas jornadas de promoción de su más reciente proyecto cinematográfico, “Radical”, donde Eugenio se involucró activamente, también estuvo ocupado promocionando la nueva temporada de su exitoso reality show familiar, “De Viaje con los Derbez”.

A través de un encuentro con la prensa, Derbez compartió sus motivos para la pausa: “tal vez 2023 es el año que más trabajo he tenido en toda mi carrera y eso que ha habido unos muy difíciles, pero este sí, hice cinco series más la promoción de ‘Radical’, que fue exhaustiva”.

Sin embrago, el actor comentó que esta pausa no implica un retiro definitivo de la industria del entretenimiento, sino más bien una oportunidad para tomar un respiro ante su agitado ritmo de trabajo y reconectar con él mismo.

“Voy a descansar, no a parar, pero sí a bajarle como a la mitad. A este ritmo ya no me siento bien”, expresó Derbez, subrayando su intención de mantenerse activo, pero con un enfoque más equilibrado en sus compromisos laborales y familiares.