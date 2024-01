Jadon Sancho regresa al Dortmund tras su mal paso por el Manchester United

AGENCIAS

El delantero inglés Jadon Sancho ha vuelto al Borussia Dortmund, cedido por el Manchester United hasta el final de la temporada, lo que el jugador ha definido como un retorno a casa tras una etapa en la que fue de más a menos en su tierra natal.

«Al llegar hoy al vestuario tuve la sensación de volver a casa. Conozco el club de memoria, tuve siempre un contacto muy cercano con la afición y nunca perdí el contacto con los responsables del equipo», dijo Sancho.

«Estoy impaciente por volver a ver a mis compañeros, entrar a la cancha, jugar futbol con una sonrisa, marcar goles y hacer asistencias y ayudar a que el equipo se clasifique a la Liga de Campeones», agregó el jugador de 23 años.

Sancho llegó al Dortmund por primera vez en 2017, procedente del Manchester City, y el club alemán pagó por él 7,8 millones de euros. Se marchó en 2021 al Manchester United por 81 millones de euros.

BVB has signed Jadon Sancho on loan until the end of the season ✍️

Currently with Manchester United, the loan contract runs until June 30th, 2024 🗓️ pic.twitter.com/j5At2fKx50

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) January 11, 2024