¿Quién se libra de los fastidiosos ‘moquitos’ y la molesta tos durante esta temporada invernal?… honestamente casi nadie, por eso me tomaré la libertad de dejar algunos de los “remedios” que suelo tomar para aliviar un poco el dolor de garganta que nos da cuando nos la pasamos tosiendo, esa molestia que deja en la nariz el uso frecuente del papel con el que nos sonamos o cualquier otro dolor que llegues a sentir al estar engripado.

Es importante que sepas que no soy doctor, y estos son solo consejos que me han servido a mí (pero cada cuerpo es diferente) y bajo ningún concepto estos sustituyen una consulta con un especialista; ahora así: algo que me ha gustado mucho durante estos friecitos es tomar tés, los de gordolobo, abango y menta son muy reconfortantes (extra tip: en el Mercado Argüelles puedes encontrar una mezcla de tés llamada “Pulmonaria”).

También, en caso de que tengas infusores en casa, puedes hacer “terapia de vapor” usando esencias como menta o de aromas refrescantes con las que puedas sentir alivio en las vías respiratorias; finalmente están todos esos “dulcitos” que venden en farmacias y que están he enfocados al dolor de garganta, no puedo mencionar marcas específicas, pero una empieza con “Gra” y otra tiene una abejita como logo.