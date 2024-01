Con termómetros a 5°C es decisión de padres enviar a alumnos a escuelas: SET

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- Ante un comunicado emitido el once de enero por la Coordinación Estatal de Protección Civil, sobre una alerta por bajas temperaturas, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) informó este viernes que desde el 12 de diciembre se hizo lo propio.

En el comunicado de este viernes, la dependencia estatal del ramo educativo recuerda cuáles son las condiciones de las bajas temperaturas que deben imperar para la suspensión de clases.

“En caso de que la temperatura disminuya por debajo de los cinco grados centígrados será decisión de los padres, madres o tutores, la asistencia del estudiante a la escuela”, señala como primer punto la SET en el comunicado firmado por la secretaria Lucía Aimé Castillo Pastor.

Como segundo punto consigna que en el oficio del 12 de diciembre también se informó a la comunidad escolar que “si la temperatura alcanza cero grados centígrados o menos, se procederá a la suspensión de la prestación del servicio educativo”.

Sin embargo, algunos medios de comunicación de la entidad informaron también este jueves que si “el termómetro llega a cero grados no habrá clases en Tamaulipas”, por lo que la SET precisa a la comunidad educativa sobre las condiciones en las cuales los padres de familia pueden justificadamente no enviar a sus hijos a los planteles.

Por su parte, el citado comunicado de PC emitido el jueves once señala que “la Coordinación Estatal de Protección Civil se mantiene alerta ante el pronóstico de bajas temperaturas, luego de que el posible frente frío número 27 traería para los municipios de la zona norte (franja fronteriza) y centro principalmente, temperaturas gélidas del ártico con valores de cero grados a inicios de la próxima semana”.