Descarta Festival Viña del Mar cancelar presentación de Peso Pluma

Muchos rumores apuntaban que la presentación del mexicano Peso Pluma en el festival Viña del Mar sería cancelada luego de que la temática de algunas de sus canciones fuera de contenido bélico, lo cual comenzó a dividir opiniones.

Pero la tarde de este jueves 11 de enero, fue la misma cuenta del festival que lanzó un comunicado oficial en donde aclaraba la situación y descartaba cualquier acto de censura en contra del mexicano.

En el comunicado difundido en redes sociales, el festival aseguró que, durante esta edición, Viña del Mar seguirá respetando la diversidad de todos los artistas que pisen su escenario y descartó categóricamente cualquier discriminación o censura al cantante mexicano de corridos tumbados.

«Tras la polémica generada en referencia a la participación de Peso Pluma en la próxima edición del certamen, la organización del Festival Internacional de Viña del Mar, afirma que no incurrirá en ningún tipo de censura ni discriminación. El Festival Latino más grande del mundo, celebra la diversidad de todos los artistas que pisan este destacado escenario. La música es universal y describe diferentes realidades.»

«Viña del Mar también reconoce el fenómeno de los nuevos géneros musicales y espera un exitoso cierre de seis noches donde la música y el talento de los diferentes artistas seguirán siendo el pilar del Festival latino más grande del mundo».

El Gobierno del izquierdista Gabriel Boric expresó su malestar por la presencia del artista en Chile.

«El Gobierno no censura en lo más mínimo, pero ciertamente le preocupa y no le gusta que se promueva la cultura narco y hace todo lo posible por que ello no suceda», afirmó Carolina Tohá, ministra del Interior y Seguridad.

Peso Pluma debió cancelar en octubre un show en la ciudad mexicana de Tijuana ante amenazas por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Con información de: milenio.com