Iniciarán el lunes entrega-recepción de la Auditoría Superior del Estado

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.

El próximo lunes, a las 10 de la mañana, se realizará la primera reunión formal del proceso de entrega-recepción de la Auditoría Superior del Estado, (ASE).

Francisco Noriega Orozco, auditor interino, informó de ello luego de reunirse con el titular de la ASE, Jorge Espino Ascanio, a quien se le vence su periodo de ejercicio el próximo 8 de febrero.

La reunión está programada en la sala de juntas de la ASE.

“Vamos a comenzar de manera operativa el proceso de entrega-recepción conforme a lo que establece la ley” dijo.

Reconoció que las tres semanas que tendrán para concluir la entrega-recepción es un tiempo corto, por lo que se pronunció a favor de que en el futuro se amplíe en la ley ese plazo.

No descartó la posibilidad de que haya una “limpia” en la Auditoría Superior del Estado (ASE), pero aclaró que se evaluarán los perfiles de cada uno de los trabajadores.

Sobre las siete personas que integran el Comité de Enlace, dijo que no tienen garantizado que vayan a formar parte de la ASE.

Adelantó que, denunciará cualquier irregularidad que detecte en la ASE.

“Si ellos cumplen con los procesos debe estar todo en orden. Pero si hay

anomalías serán denunciadas. No es nada personal. Los lineamientos de ley nos marcará qué si y qué no” indicó.

Noriega Orozco aseguró su responsabilidad es clara, de vigilar que los recursos públicos sean asignados de manera eficiente.

“Los recursos son de los tamaulipecos y tendremos que garantizar que se apliquen correctamente” señaló.

Noriega Orozco fue designado auditor interino por la Junta de Gobierno el pasado 15 de diciembre. Se mantendrá en el cargo hasta que haya consenso en el Pleno legislativo para designar a un titular de la Auditoría Superior del Estado.