Joven que está comprometida dice no poder casarse porque le da ansiedad

De las plataformas más importante hoy e día es TikTok, en ella millones de usuarios navegan por horas disfrutando del contenido.

Muchos utilizan sus perfiles para compartir momentos de su vida que en muchas ocasiones se vuelven virales, justo como LARK, quien comparte su negativa a casarse a pesar de estar comprometida y explica sus razones.

A través de su perfil de TikTok la joven aseguró que dará tal vez una “opinión impopular” al asegurar que no quiere casarse a pesar de estar comprometida, mostrando su anillo a la pantalla.

«Una de las principales razones es que soy una persona muy ansiosa. No puedo imaginarme estar en el altar y vivir el momento más íntimo de mi vida con mi pareja mientras todos esos ojos nos observan. Ese es el pensamiento más incómodo, me provoca ansiedad. Me pone mala pensar en ello»

«Siempre que he ido a una boda, cuando llega la parte en la que intercambian los votos y se besan, me siento como cuando estás viendo una película con tus padres y empieza una escena de sexo. Es tan incómodo que quieres apartar la mirada»

Algo que también es primordial es la cuestión económica, otra de las razones a que se debe la negativa.

«Hoy en día no puedes permitírtelo a menos que tus padres te den dinero, lo cual, en mi caso, no es la realidad. Así que saldría de mi bolsillo, y preferiría no endeudarme»

Los usuarios opinaron rápidamente de la joven, que se hizo viral y muchos fueron los que le dieron la razón.

«Nosotros celebraremos una boda pequeña con solo 14 invitados, en un Airbnb que alquilamos durante una semana en Escocia y haremos votos privados! No puedo con las bodas tradicionales». «Como una persona súper ansiosa a la que convencieron de la gran boda; sí fue incómodo. Odié cada momento de la ceremonia».

«Totalmente de acuerdo, también hemos estado considerando esto, PERO, ¿no es la fiesta posterior la parte más cara? ¿Por qué no solo votos privados?»

