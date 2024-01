Le revocan amparo al Auditor Superior

Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tam.-

Un Tribunal Colegiado de Circuito revocó la suspensión provisional que un Juzgado de Distrito había otorgado al auditor superior del Estado, Jorge Espino Ascanio, dentro del juicio de amparo que promovió en contra de la designación de Francisco Noriega Orozco como auditor interino, por parte del Congreso del Estado.

Al resolver el recurso de queja presentado por el Congreso del Estado, los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con residencia en Victoria, revocaron la suspensión provisional que había dictado, el pasado 21 de diciembre, la titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito, Rosa María Cortés.

De esa manera, Espino Ascanio queda obligado a iniciar el proceso de entrega-recepción de la Auditoría Superior del Estado en coordinación con Noriega Orozco.

La Jueza de Distrito deberá continuar el juicio de amparo promovido por el Auditor Superior del Estado, para resolver el fondo del asunto, por lo que hace a su pretensión de que su periodo de ejercicio de siete años se extienda un año más, hasta el ocho de febrero del 2025.

La demanda de Espino se funda en una reforma aprobada a la Constitución local en 2017, para ampliar a ocho años el periodo de ejercicio del titular de la Auditoría Superior del Estado.

El pasado diez de enero, el Auditor Superior del Estado había sido citado a una reunión de trabajo en el mismo edificio del Congreso, para iniciar el proceso de entrega-recepción, pero en vez de asistir envió un oficio en el que argumentó la existencia de la suspensión provisional emitida por la Juez de Distrito, misma que fue revocada este jueves.

“En tales circunstancias, cualquier acto llevado a cabo en contravención y/o violatorio a la suspensión otorgada por el Juzgado Décimo Primero de Distrito, descrito en supra líneas, implicaría responsabilidad y consecuencias contempladas en la ley por parte del accionante, por tanto, respetuosamente informo a usted que no me encuentro en condiciones de acudir a la reunión de trabajo que me fue convocada con seis horas de anticipación y sin fundamento legal que la sustente”, refirió en su escrito.