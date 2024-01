Mujer pide ‘favorcito’ a taxista para engañar a su novio y le da propina

El video de la mujer que pidió un favor a un conductor de un taxi por aplicación para engañar a su novio, se ha vitalizado en redes sociales.

En diversas cuentas de X, antes Twitter, circula el video que quedó grabado desde la cámara al interior de un vehículo cuyo conductor presta sus servicios de taxi por aplicación.

En las imágenes se observa cómo llega al conductor por su cliente cuando de pronto le pide que le haga el viaje, pero sin que ella se suba, a lo que el hombre cuestiona y pide que se explique mejor.

Sí, o sea que hagas el viaje normal nada más que yo no me voy a ir […] Lo que pasa es que, la verdad es que voy a salir con mi amiga, pero le tengo que mandar la ubicación a mi novio porque es bien celoso, ya le dije que voy saliendo del trabajo para mi casa y que ya me voy a llegar a dormir porque la verdad me siento mal, entonces queremos ver si me haces el favorsote”, dijo la mujer.