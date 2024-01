Agencias.-

Tras recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el actor Willem Dafoe, dio su punto de vista sobre la forma de hacer cine en la actualidad, además, criticó a las plataformas de streaming.

En una entrevista para el medio The Guardian, el actor de 68 años de edad expresó que no está de acuerdo con la forma en que las personas se han acostumbrado a ver cine en las plataformas digitales.

Dafoe ha causado un poco de controversia debido a lo que dijo en la entrevista, ya que sus comentarios y forma de pensar no fueron del agrado de muchos, pues afirmó que la audiencia ya no está dispuesta a ir al cine y prefieren ver varias películas “estúpidas”.

Además, recalcó que ahora el cine está financiado por empresas de juguetería: “ya no se hacen películas como antes, ahora las películas son hechas por empresas de juguetes. La gente no presta atención, ya no quieren ir al cine”, expuso.

“(Ahora) prefieren ver estupideces en su casa o mirar diez minutos de una película e irse a dormir. Se perdió la tradición de ir al cine, después ir a cenar o tomar algo, y comentar la película”, expresó Willem Dafoe, que calificó esta nueva forma de ver cine como trágica, ya que las películas que son más serias no funcionan porque la gente no presta atención.

“Las películas más difíciles, más desafiantes no pueden funcionar tan bien cuando no tienes una audiencia que realmente esté prestando atención. Eso es algo grande. Echo de menos la parte social de cómo las películas encajan en el mundo”, dijo Dafoe al The Guardian.