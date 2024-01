Espino niega proteger a cabecistas; podría buscar la reelección como Auditor Superior

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

Luego de negar estar protegiendo los intereses del cabecismo, y particularmente del exgobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, el Auditor Superior del Estado, Jorge Espino Ascanio, admitió que analizará la posibilidad de buscar ser ratificado por un nuevo periodo al frente del órgano fiscalizador.

Entrevistado a su llegada al Congreso del Estado, para una reunión con el Auditor interino, Francisco Noriega Orozco, con el propósito de iniciar los trabajos del proceso de entrega-recepción de la Auditoría Superior del Estado, el funcionario dijo que los señalamientos que han hecho algunos diputados, de que protege los intereses de los exfuncionarios de la anterior administración estatal no tienen sustento.

“Yo respeto la manera en que cada quien se exprese pero lo importante no es expresarse, lo importante es presentar una prueba solida o contundente de que eso sucede (proteger al cabecismo)”, señaló.

Además, todas las cuentas públicas, de años anteriores, que le han sido solicitadas por los legisladores las ha entregado, con excepción de las que la ley se lo impide.

“Pero incluso en estas, las que la ley no me permite entregar, los he invitado, a los diputados, a que vayan a las oficinas de la Auditoría Superior para que las revisen y me hagan las observaciones que deseen” explicó.

“Entonces, decir que hay una protección (al exgobernador Cabeza de Vaca) es una simple declaración toda vez que no existe un solo elemento jurídico, técnico legal, que así lo demuestre” refirió.

Sobre la posibilidad de buscar la reelección en el cargo, por un segundo periodo de ocho años, el Auditor Superior no lo descartó porque es un derecho que le otorga la Constitución local.

“En su momento lo decidiré. Estamos viendo cómo se están desarrollando las cosas. Es como si un diputado, o alcalde, tienen derecho a un nuevo periodo, pues lo va a buscar. Su servidor, como Auditor, también tiene derecho porque así lo dice la Constitución. No es un capricho” mencionó.

Sobre la resolución del segundo Tribunal Colegiado de Circuito, que el pasado jueves le revocó la suspensión provisional de amparo que le había concedido la Jueza de Distrito, Rosa María Cortés, para paralizar la designación de Noriega Orozco como Auditor interino, precisó que el juicio sigue su curso hasta que se resuelva el fondo del asunto, y por lo tanto habrá que esperar a conocer la sentencia.

Explicó que, promovió el amparo porque considera que las reformas de ley con que se modificó el procedimiento de designación del Auditor Superior del Estado, son contrarias a la Constitución y le vulneran su derecho a buscar la reelección en el cargo.

Dijo que, siempre ha sido respetuoso de la Constitución y la ley.

“Desafortunadamente hay situaciones que se interpretan de una manera diferente, como esa de ir a notificar una resolución a una dependencia que no está trabajando, en hora inhábil y además en periodo de vacaciones. Pero bueno, hoy están las condiciones legales y estamos cumpliendo, como siempre, con la legalidad” aseguró, en referencia a lo ocurrido el pasado 15 de diciembre, cuando diputados de Morena intentaron notificarle la designación de Noriega Orozco como Auditor interino, y encontraron las oficinas de la Auditoría Superior cerradas, por presuntos trabajos de fumigación.

“Insisto: no hay ninguna resistencia. Todas las cuestiones a veces son interpretativas ,pero nosotros estamos obrando conforme a Derecho. Todos los sabemos que un cargo público es finito, tiene sus periodos. Es como decir que un diputado se está resistiendo a irse cuando la ley le da una facultad o no. Lo que sea conforme a derecho lo seguiré cumpliendo” aclaró.

Negó que vaya a desistirse del amparo que promovió, porque no se trata de una necedad sino solamente de defender un derecho.